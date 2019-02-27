مدير مستشفى السكة الحديد يكشف قصة إنقاذ طفلة حادث رمسيس من الموت

كتب محمود عبد الراضى ـ كريم صبحى

شرح الدكتور محمد السعيد مدير عام مستشفى السكة الحديد، كيفية انقاذ طفلة كانت تصارع الموت بعد حضورها ضمن مصابى حادث حريق قطار رمسيس.

وقال مدير عام مستشفى السكة الحديد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الطفلة كانت إصابتها ضمن الفئة الأكثر خطورة، لكن الأطباء بذلوا جهود كبيرة فى توفير كافة الرعاية الصحية لها، وتم التعامل معها باحترافية حتى مرت الأوقات الصعبة بسلام.

ولفت مدير عام مستشفى السكة الحديد، إلى أن حالتين متوفتين وصلتا المستشفى فى بداية الحادث، وتم تحويلهما للمشرحة.