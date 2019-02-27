مختار جمعة يؤجل تكريم الفائزين بمسابقات الأوقاف بسبب حادث القطار

وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتأجيل تكريم الفائزين في مسابقة الأوقاف والجمهورية وأوائل الناجحين بدورة الحسابات بهيئة الأوقاف إلى وقت لاحق مراعاة لظروف ومشاعر أهالي ضحايا حادث قطار محطة رمسيس.

ونعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث قطار محطة مصر، متوجها إلى أهالى الضحايا بخالص العزاء، ويسأل الله العلي العظيم لهم واسع الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان، كما يسأل الله (عز وجل) للمصابين في الحادث تمام الشفاء العاجل.