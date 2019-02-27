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مختار جمعة يؤجل تكريم الفائزين بمسابقات الأوقاف بسبب حادث القطار

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:25 م
مختار جمعة يؤجل تكريم الفائزين بمسابقات الأوقاف بسبب حادث القطار حادث قطار محطة مصر
كتب - إسماعيل رفعت
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وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بتأجيل تكريم الفائزين في مسابقة الأوقاف والجمهورية وأوائل الناجحين بدورة الحسابات بهيئة الأوقاف إلى وقت لاحق مراعاة لظروف ومشاعر أهالي ضحايا حادث قطار محطة رمسيس.
 
ونعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث قطار محطة مصر، متوجها إلى أهالى الضحايا بخالص العزاء، ويسأل الله العلي العظيم لهم واسع الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان، كما يسأل الله (عز وجل) للمصابين في الحادث تمام الشفاء العاجل.
 
واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل أى مصابين نتيجة الحريق.

 

 

 


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