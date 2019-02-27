محامى ترامب السابق يدلى بشهادة أمام الكونجرس ويصف الرئيس بـ"العنصرى المحتال"

كتبت: إنجى مجدى

سيقدم مايكل كوهين، المحامى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وثائق إلى لجنة الرقابة فى مجلس النواب، يقول إنها تثبت أن ترامب ارتكب أفعالا "غير مشروعة"، فضلا عن وصفه بأنه "عنصرى.. محتال وغشاش"، ذلك وفقا لشهادة أعدها للكونجرس حصلت عليها صحيفة بوليتيكو.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تشمل الوثائق، التى سيتم تقديمها، اليوم الأربعاء، واحدة من 11 شيكًا يزعم أن ترامب كتبها بعد أن أصبح رئيسًا لتسديد دفعة من المال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، لشراء صمتها عن علاقة غرامية جمعتها مع الرئيس الأمريكى عام 2005. ويقول كوهين إن المال تم دفعه من حساب مصرفى شخصى خاص بترامب.

كما سيقدم محامى ترامب السابق، اللجنة بنسخة من التحويل الإلكترونى البالغ 130 ألف دولار إلى دانيلز، لضمان التزامها الصمت خلال الفترة التى سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وفى شهادته المرتقبة أمام الكونجرس، سيعبر كوهين،، الذى أقر بأنه مذنب فى الجرائم التى شملت الكذب على الكونجرس وانتهاك قوانين تمويل الحملات المتعلقة بدفعة المال، على الندم لخدمته لترامب. وسيخبر كوهين المشرعين أنه لم يعد مهتماً بحماية الرئيس، الذى ادعى مراراً أنه ليس لديه أى علم بالمدفوعات.

وكتب كوهين فى شهادته المقررة اليومك "أشعر بالخجل لأننى اخترت المشاركة فى إخفاء أعمال ترامب غير المشروعة بدلاً من الاستماع إلى ضميرى" وأضاف "أشعر بالخجل لأننى أعرف من هو ترامب. إنه عنصرى. إنه محتال وغشاش".

وعلاوة على قضية دانييلز، واسمها الحقيقى "ستيفانى كليفورد، سيخبر كوهين اللجنة أنّ ترامب كان يعلم أن مستشاره، روجر ستون، "كان يتحدث مع جوليان أسانج عن كشف ويكيليكس لرسائل البريد الإلكترونى الخاصة باللجنة الوطنية الديمقراطية".