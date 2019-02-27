محافظ كفر الشيخ يناقش عددًا من المشروعات وسبل موجهة الفساد

كفر الشيخ - محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عددا من مشروعات الإسكان الاجتماعى، مكلفًا برفع مستوى الخدمات بالمراكز والمدن ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وأعمدة الإنارة والعوازل الكهربائية بالتزامن مع فصل الشتاء والتواصل مع المواطنين والاستجابة الفورية لحل مشاكلهم، وذلك بحضور المهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محمد خالد، مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندس أحمد منصور، وكيل مديرية الإسكان.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم متابعة تنفيذ مشروع تحيا مصر لإسكان الشباب بغرب مدينة كفرالشيخ، ويعد بداية المرحلة الثالثة للإسكان بمدينة كفرالشيخ لحاجزى الـ5 و9 آلاف جنيه، لافتاً إلى أن ما تم تنفيذه من إسكان اجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، هو ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لعاصمة المحافظة يواجه ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائية ويسهم فى حل أزمة الإسكان، حيث تم صدور القرار رقم 484 لسنة 2018 من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، بتاريخ 29 مايو 2018، باعتماد قرار تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الشيخ، ويتم العمل طبقا لقانون البناء الموحد 119لسنة 2008م.

وبحث محافظ كفر الشيخ، واللواء هشام فكرى، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، عددًا من الملفات الرقابية وسبل مواجهة الفساد المالي والإداري بمختلف صوره وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من خطة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التي تقام على أرض المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك تعاون رفيع المستوى وتنسيقا كاملا بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية، في إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية والعديد من الملفات وقضايا المواطنين، وسبل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق الانضباط الإداري بالمصالح الحكومية وحماية المال العام وحقوق المواطنين.

وقدم محافظ كفرالشيخ الشكر للواء هشام فكرى، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، وأعضاء الرقابة الإدارية بالمحافظة، على جهودهم المخلصة وغير المسبوقة في مواجهة الفساد المالي والإدارى، ضبط جرائم الكسب غير المشروع، ونشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته، وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.

وفى سياق آخر، أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الأربعاء، أن مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت 3436 بطاقة تموينية ذكية جديدة، ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعى.

وأضاف الهابط، أن المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وجه بتشكيل لجنة لفرز تلك البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بمدن المحافظة، لتسلمها لأصحابها وتفعيلها للصرف اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.