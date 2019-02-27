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محافظ كفر الشيخ يقرر غرامة 1000 جنيه لرش المياه فى الشوارع

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:11 ص
محافظ كفر الشيخ يقرر غرامة 1000 جنيه لرش المياه فى الشوارع إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، تطبيق غرامة ألف جنيه لكل من يرش المياه بالشوارع سواء أصحاب المنازل أو أصحاب المحال والمقاهي بالصيف أو في الشتاء، وسوف تتضاعف الغرامة عند تكرارها.

وأكد الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ،أنه أنهى مشكلة 84 عارضاً من مستأجري بواكي ترعة الشاكرية بغرب مدينة كفر الشيخ، ونقلهم إلي المكان القديم لمدة 6 شهور مؤقتاً لحين الانتهاء من أعمال إنشاء المبني المخصص لهم بالتعاون مع هيئة السكة الحديد مع أخذ الضمانات الكاملة لمغادرتهم الموقع الجديد فور طلبه.

وقال  محافظ كفرالشيخ، إننا في سبيلنا لتحقيق الخطة الطموحة لمحو الأمية وتعليم الكبار بتكاتف كل الجهات التنفيذية لتحقيق المستهدف تحت عنوان 2022 كفر الشيخ خالية من الأمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه يتم التجيهز لطرح إنشاء 72 مدرسة جديدة تتضمن 33 مدرسة كأولوية أولي، وطرح 12 مدرسة اخري خلال أيام بالإضافة إلي تجهيز 36 مدرسة للطرح في المرحلة الثانية فور توفر الاعتمادات المالية من هيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلي 3 مدارس يابانية سوف يتم طرحهم بالإضافة إلي المدرسة اليابانية التي يتم إنشاؤها في قرية إبشان مركز ومدينة بيلا.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه سلم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، مؤكداً أنه تم تقييم أسعار 618 طلب لتقنين أراضى أملاك الدولة، من خلال اللجنة الرباعية، وقبول المتغيرات المكانية لـ 148 طلب ضمن أعمال لجان تقنين اراضي املاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون.


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