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محافظ كفر الشيخ يعتمد خطة مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بالكاميرات

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:21 م
محافظ كفر الشيخ يعتمد خطة مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بالكاميرات محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، خطة مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة كفرالشيخ كمرحلة أولى، والمراكز بالمرحلة الثانية بكاميرات المراقبة ضمن مشروع يشمل دائرة المحافظة، لتأمين المنشآت وحماية المواطنين، بالتعاون مع شركة IBM Intercom company  الشركة المنفذة لمشروع الكاميرات .

كما اعتمد محافظ كفرالشيخ، التعديل النهائى لخريطة توزيع كاميرات المراقبة على الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمواقع الحيوية، وإنطلاق أعمال التنفيذ بمدينة كفرالشيخ كمرحلة أولى، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن، ويعد ذلك تفعيلاً لأهم بنود برتوكول الشركة المصرية للاتصالات ومحافظة كفرالشيخ،مكلفاً بالدفع بالتنفيذ السريع للمشروع وتذليل جميع العقبات ودراسة سبل التعاون مع شركة IBM Intercom company وأوجه المشاركات المجتمعية لصالح التنمية بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد الكاميرات يصل إلى 65 كاميرا، و5 غرف تحكم بالجهات المعنية بالمحافظة، وأنه لأول مرة في محافظة كفرالشيخ يتم تطبيق هذا النظام للتأمين والمراقبة لمداخل ومخارج المدينة مما يساعد الجهات الأمنية والرقابية لمتابعة كل مايحدث داخل المدينة، ومتابعة المرور والسيارات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أن حماية المواطنين والمارة هي مسئوليتنا جميعاً، وأمن المواطن خط أحمر، ولن نسمح بتجاوز القانون أو انتهاك حقوق المواطنين، أو المساس بأمنهم وسلامتهم، لافتاً انه تم في هذا المخطط استخدام أحدث أجهزة كاميرات المراقبة وخطوط الربط فائقة السرعة التي تتمكن من تسجيل التحركات في هذه الميادين والشوارع والمواقع الحيوية 24 ساعة، ولا تتأثر فى حالة فصل التيار الكهربائي ولا تتلف بتعرضها للعوامل الجوية أو محاولة تعطيلها.


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