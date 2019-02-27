محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذى بمدينة دمياط للأثاث

دمياط عبده عبد البارى

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة مدينة دمياط للاثاث اليوم الأربعاء، والتى تابعا خلالها الأعمال النهائية بالمدينة و تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع المقام على مساحة 331 فدن و5 مراكز خدمية تشتمل على "محلات تجارية، مكاتب إدارية، ورش، مراكز إطفاء وشرطة و إسعاف ودورات مياه" و كذلك استعراض أعمال المرافق والشبكات والذى يتضمن شبكة تغذية بالمياه بإجمالى أطوال149ك وكذلك أعمال شبكة صرف الأمطار بإجمالى أطوال 6.3 وأعمال شبكة الصرف الصحي بطول 14.8فضلا عن تنفيذ 7 محطات رفع و أعمال شبكة التغذية بالكهرباء"شبكة جهد متوسط، وجهد منخفض.

كما تابعا خلال الزيارة أعمال تجهيز المعرض الدائم لتسويق منتجات الصناع وبحث إمكانية زراعة مساحات خضراء حول المدينة.

وأكدت محافظ دمياط إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال بالمشروع مطلع مارس المقبل تمهيدا لافتتاحه رسميا مضيفة أنه تم التعاقد على توفير الخدمات الأساسية بالمدينة للتيسير على الصناع مثل المراكز الخدمية وكذلك استغلال الإمكانيات الفنية المتاحة بمركز تكنولوجيا الأثاث وخلق فرص تدريبية للصناع داخل المركز.