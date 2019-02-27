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محافظ القليوبية: إنشاء منطقة استثمارية علي مساحة 36 فدان بمدينة الخانكة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:06 م
محافظ القليوبية: إنشاء منطقة استثمارية علي مساحة 36 فدان بمدينة الخانكة محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة بنها بدعوة من الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال جامعة بنها بحضور جميع عمداء الكليات بالجامعة وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والمشكلات ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد علي روح شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة عرفانا بفضلهم وجهودهم في حماية واستقرار مصرنا الحبيبة.

وألقي محافظ القليوبية كلمة استهلها بتقديم وافر الشكر والتقدير لكلية الهندسة وعلي راسها الدكتور رجب مجاهد عميد الكلية لجهودهم الطيبة في تقديم الدعم للمحافظة في منظومة تقنين اوضاع اليد علي املاك الدوله والذين ابلو بلاء حسنا في مساعدة الجهاز التنفيذي في ادخال الاحداثيات علي المنظومة وتصحيح بعض الاخطاء التي كانت تعرقل سير العمل.

وأضاف أن المحافظة والجامعة يعدان نموذجا مشرفا للتعاون المشترك لخدمة المواطن، مشيرا إلي أن المحافظة تعمل علي قدم وساق لانشاء منطقة استثمارية علي مساحة 36 فدان بمدينة الخانكة وتحتاج لدعم الجامعه كبيت خبرة للمشاركة في وضع التصاميم الهندسية المطلوبة للمنطقة، مضيفا ان المحافظة انتهت من انشاء المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها وجاري طرحها للمستثمرين.

وتابع المحافظ: المحافظة بصدد افتتاح رئاسي لعدد من المشروعات القومية والتي من أهمها مشروع صوامع الغلال بالخانكة بتكلفة اجمالية اكثر من ربع مليار جنيه ويشتمل المشروع علي عدد 18 صومعة تعمل باحدث انظمة التكنولوجيا الحديثة والمزود بخط سكة حديد متكامل لتسهيل وتنظيم عمليه خروج ودخول الغلال، إضافة الي مشروع تكرير البترول بمسطرد حيث التعاون مع عدد من شركات البترول لتطوير الطريق المؤدي الي المشروع بتكلفة تصل الي 90 مليون جنيه.

واختتم المحافظ، كلمته بتقديم الشكر لرئيس الجامعه والعمداء علي جهودهم المجتمعية لخدمة المواطن معلنا عن بشري لاهالي محافظة القليوبية لوضع حجر الاساس لاكبر مركز علي مستوي الجمهورية لعلاج الحروق السموم بقليوب .

كما ألقي رئيس جامعة بنها رحب فيها بمحافظ القليوبية علي استجابته وحرصه لحضور اجتماع مجلس جامعة بنها مرحبا بالتعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا في تقديم اي دعم يسهم في تقديم خدمة لمواطني المحافظة مشيرا ان الجامعة تبذل جهودا في مجال المشاركة المجتمعية كمبادرة صنايعية مصر والمشاركة في عدد من المعرض الدولية لتسويق برامج التعليم.

 


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