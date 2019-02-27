محافظ الغربية: لن أقبل بأقل من 100% فى تنفيذ الخطة الإستثمارية للمحافظة

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لنسب تنفيذ الخطة الإستثمارية للمحافظة للإنتهاء منها بنسبة 100% قبل نهاية العام المالى الحالى.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الغربية اليوم لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء عبد اللطيف الحناوى نائب مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، وبدأ المجلس بالتصديق على الإجتماع السابق بجلسة 23/1/2019.

وخلال إنعقاد المجلس أكد محافظ الغربية على أهمية تكاتف جميع التنفيذين بالمحافظة فى خدمة المواطنين والعمل فى خط مستقيم لإستكمال جميع المشروعات الجارية وفق جداولها الزمنية. مشيراً إلى متابعته الرقمية الدقيقة لنسب تنفيذ كافة الأعمال،

كما وجه مديرى المديريات ورؤساء المدن والأحياء بالعمل على زيادة الإستثمارات الخدمية التى تعود بالنفع بصورة مباشرة على المواطنين ، وأن يعمل كل فى نطاقه فى تحسين نسب تنفيذ المشروعات ، كما قدم المحافظ الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لتجاوز نسبة تنفيذ الخطة الإستثمارية 100%.

كما تابع محافظ الغربية خلال المجلس تنفيذ توجيهاته الصادرة أثناء جولته بقرى مركز طنطا بتاريخ 20/2/2019، و وجه وكيل وزارة الأوقاف بالسير فى إجراءات بناء مسجد البوادى بقرية محلة مرحوم، وتابع أيضاً إستكمال أعمال توصيل الصرف الصحى لباقى قرية شقرف.

و وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء خلال المجلس بالإهتمام بالنظافة الدورية للشوارع ورفع أى قمامة أولاً بأول مع الإستمرار فى نقل التراكمات القديمة من مقالب القمامة.

كما تابع محافظ الغربية إستعدادات المحافظة للبدء فى تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية والمقرر بدايتها بداية مارس وحتى نهاية شهر إبريل.

و إستعرض موقف تقنين حالات وضع اليد طبقاً للقانون 144/2017، حيث بلغ عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلب سدد منهم رسم الفحص 1454 طلب وتم فحص 1251 طلب وإجمالى عدد الملفات المسدد عنها رسم معاينة وتم معاينتها بالفعل 1143 وتم البت وإعتماد السعر النهائى لعدد 993 ملف ووافقت المساحة العسكرية (المتغيرات المكانية) على تقنين عدد 279 ملف وتم تحرير عقود إبتدائية لعدد 103 ملف.

وناقش محافظ الغربية خلال المجلس الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الإستثمارية للوحدات المحلية ومديريات الخدمات للعام المالى 2018/2019.

و بلغت نسبة تنفيذ الخطة الإستثمارية للمحافظة61% ، ونسبة تنفيذ مشروعات المديريات والهيئات 82% وبذلك يكون إجمالى تنفيذ الخطة الإستثمارية العامة للمحافظة 80% بإستثمارات تعادل مليار و900 مليون جنية.

ووافق المجلس فى جلسته على إضافة 230م أملاك دولة لصالح المعهد الدينى الإعدادى والثانوى بدفرة، كما وافق أيضاً على إطلاق إسم الشهيد رمضان حسن الصياد على مركز شباب حصة أبار مركز بسيون .

ووافق أيضاً على مخاطبة وزير الزراعة على إستثناء قطعة أرض زراعية مساحتها 408م2 بقرية كوم على بدماط مركز قطور لإنشاء محطة رفع صرف صحى عليها.

وفى نهاية المجلس أكد محافظ الغربية أن معدلات الأداء فى تنفيذ المشروعات الجارية تعد مؤشراً على حجم الجهود المبذولة فى خدمه المواطنين.