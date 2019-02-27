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محافظ الشرقية يقرر غلق الكافتيريات والمقاهى غير المرخصة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:52 م
محافظ الشرقية يقرر غلق الكافتيريات والمقاهى غير المرخصة اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غلق الكافتيريات والمقاهى غير المرخصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها، قائلا: لن أسمح لصاحب المقهى بالتعدى على الرصيف وإحداث ضوضاء للمواطنين، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل للمرور الميدانى وحصر كافة الكافتيريات والمقاهى غير المرخصة بنطاق كل مركز ومدينة وحى والبدء فوراً فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية برئاسة المحافظ وبحضور لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وقرر المحافظ إحالة وقائع الفساد المالى والإدارى للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها مؤكداً أنه لا تستر على فاسد ولا مكان لمقصر أو مهمل فى العمل بيننا، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر للارتقاء بمنظومة العمل الإدارى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ، أعضاء الجهاز التنفيذى بالاستعداد للمشاركة فى مسابقة جائزة التميز الحكومى والحصول عليها لإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى وللوصول إلى جهاز إدارى كفؤ وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين.


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