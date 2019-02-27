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محافظ الشرقية تأجيل مهرجان الهجن لأجل غير مسمي تضامنا مع ضحايا رمسيس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:19 م
محافظ الشرقية تأجيل مهرجان الهجن لأجل غير مسمي تضامنا مع ضحايا رمسيس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تأجيل إنطلاق مهرجان الهجن العربية بالمحافظة والذي كان من المزمع إنعقاده في 2 و 3 مارس القادم بصحراء بلبيس ، وأشار المحافظ إلى أن هذا الإرجاء جاء تضامناً مع أهالي الشهداء والمصابين فى حادث القطار ولحالة الحزن المخيمة على البلاد.
 
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة على استعداد تام لتقديم أوجه المساعدات الطبية والإغاثات الإنسانية وأعلن جاهزية جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وجامعة الزقازيق لإستقبال أي حالات حرجة.
 
ويتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بخالص العزاء لأسر الشهداء في الحادث المفجع وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، والدعوات للمصابين بالشفاء العاجل متمنياً من الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
 

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