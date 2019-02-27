محافظ الدقهلية: لائحة جديدة لإدارة مشروع الثروة السمكية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا مساء اليوم حضره المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء المدن والعميد أحمد عودة مدير شرطة المسطحات المائية والبيئة بالدقهلية، ناقش خلاله اللائحة الخاصة بإدارة مشروع الثروة السمكية بالدقهلية.

وأسفر الاجتماع بعد مناقشات مستفيضة عن قرار الدكتور شاروبيم بإعادة صياغة اللائحة لتحديد كيفية الإنفاق المالى فى المشروع وكيفية حساب الإيرادات له.

وأبدى المحافظ عددا من الملاحظات طالبا لجنة لإعادة صياغة اللائحة والتى تهدف جميعها إلى ترشيد الإنفاق وضبطه وتعظيم الإيرادات الخاصة بالمشروع.

وقال شاروبيم إنه يمكن استخدام إيرادات المشروع في إقامة مشروعات جديدة لرفع إنتاجية الثروة السمكية بالمحافظة.