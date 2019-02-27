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محافظ الجيزة: إلغاء تراخيص الأكشاك غير الملتزمة بالنظافة بمحيطها

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:26 م
محافظ الجيزة: إلغاء تراخيص الأكشاك غير الملتزمة بالنظافة بمحيطها جوله لمحافظ الجيزة بشارع جامعة الدول العربية
كتب سيد الخلفاوى
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كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإلغاء تراخيص الأكشاك غير الملتزمة بنظافة المنطقة المحيطة بها أو متعدية على حرم الطريق العام والأرصفة.
 
وأكد المحافظ أنه لن يسمح مجدداً بوجود مخلفات بجانب أى كشك والتزام صاحب الترخيص بأعمال النظافة بمحيطة والحفاظ على الأرصفة والبلدورات مشيراً انه سيتابع بالمرور الدورى على الأكشاك للنظر فى مدى التزامها وإلغاء ترخيص غير الملتزم.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله تفقدية قام بها لشارع جامعة الدول العربية حيث وجه المحافظ العميد ايهاب مكاوى رئيس حى الدقى بإزاله 3 أكشاك غير ملتزمة بنظافة المنطقة المحيطة بها ومتعدية بالاشغال على الطريق بشارع جامعة الدول العربية فى تقاطعه مع محى الدين أبو العز . 
 
وتفقد المحافظ التحويلة المرورية التى أنشاتها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والإدارة العامة لمرور الجيزة والهيئة القومية لمترو الأنفاق بشارع جامعة الدول العربية لسرعة الإنتهاء من أعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية" وذلك فى الإتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محي الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإدارى بإتجاه ميدان لبنان.
 
ووجه المحافظ رئيس حى الدقى بتوسعة الحارة المرورية البطيئة يمين شارع الجامعه وإقتصار حجم الأرصفة التابعة للمحلات والمنشأت التجارية لاستغلالها مروريا لمواجهه اى اختناقات مرورية محتملة بالمنطقة . 
 
كما وجه حى العجوزة بإنشاء ساحات انتظار بالاراضى الفضاء غير المستغله بشارع جامعه الدول العربية وعدم السماح لوقوف السيارات على جانبى الطريق خاصه وان المنطقة تشهد أعمال مترو الانفاق مما سيقلص عدد الحارات المرورية بها .  
 
رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والعميد ايهاب مكاوى رئيس حى الدقى .
 
 

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