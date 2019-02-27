محافظ البحيرة يوجه بالإسراع فى تنفيذ إجراءات تقنين أراضى الدولة

كتب الأمير نصرى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة الإسراع من انتهاء إجراءات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة وتفعيل عمل اللجان وذلك بالتنسيق مع إدارات الأملاك والشئون القانونية ومجالس المدن والانتهاء من إجراءات فحص الطلبات، مشددا على محاسبة المقصرين والمتهاونين في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء المحافظ قبل قليل للتعرف على أخر مستجدات طلبات تقنين أراضى أملاك الدوله بحضور حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد وعدد من رؤساء المدن ومسئولى ملف تقنين أراضى أملاك الدولة كما اطلع اللواء المحافظ على موقف كل مدينة من إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة بنطاقها وعدد الحالات التى تم تسجيلها على المنظومة وعدد الحالات التى تم معاينتها وتسمينها بنطاق كل مدينة.

وشدد اللواء المحافظ على ضرورة الالتزام بما ورد بالقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وقرار المحافظة رقم 22 لسنة 2018 مع سرعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات والنهو من الملفات المستوفية فوراً، وكذلك الانتهاء من فحص باقى الملفات والتواصل مع المواطنين لتذليل العقبات نحو الانتهاء من كامل الملفات وضرورة وعرض كل رئيس مدينة لتقرير أسبوعى على السيد المحافظ بما تم من إجراءات فى أعمال التقنين وغير مسموح بأى اعزار.

من ناحية أخرى، سلم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عدد 3 كراسي متحركة لـ3 حالات من المواطنين كانوا قد تقدموا بطلبات خلال اللقاء الدوري الاسبوعى لخدمة المواطنين، ووجه المحافظ التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع جمعية الاورمان بتدبير تلك الكراسي والتى بلغت قيمتها 9 آلاف جنيه "3 آلاف لكل كرسى".

وقام المحافظ بلقاء المواطنين من أصحاب الطلبات وهم من قري البرنوجى بدمنهور وشبرا اوسيم بكوم حمادة، وتسليمهم الكراسي بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام وحاتم أبو النجا، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومندوب جمعية الأورمان.

وأشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية وجهودها الملموسة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمساهمة مع الجهاز التنفيذي فى تلبية احتياجاتهم ومطالبهم وخاصة الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في المجتمع باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.