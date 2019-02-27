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محافظة القاهرة: افتتاح جراج روكسى قريبا وتطوير الطرق المحيطة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:00 ص
محافظة القاهرة: افتتاح جراج روكسى قريبا وتطوير الطرق المحيطة جراج روكسى
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة انتهت تقريبا من إجراءات افتتاح جراج روكسى كأول جراج الكترونى بمصر، على أن يتم افتتاحه قريبا. 
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ" اليوم السابع"، أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع مسئولى الشركة المشغلة وأجهزة المحافظة كالدفاع المدنى، وغيرها لبحث توفير الاشتراطات اللازمة وتحديد موعد الافتتاح. 
 
وأوضح نائب المحافظ، أنه لم يتم تحديد رسوم استخدام الجراج حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم تطوير المناطق المحيطة بالجراج وتوسعة الطرق. 
 
 
 
 
 

 

 


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