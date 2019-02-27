مجلس جامعة العريش يوافق على توقيع بروتوكول تعاون مع 5 جامعات سودانية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت جامعة العريش مساء اليوم أن مجلس الجامعة وافق فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حبش النادى، على توقيع بروتوكول مع 5 جامعات سودانية لتسويق البرامج التعليمية الخاصة بالجامعة، والعمل على جذب الوافدين للدراسة فى جامعة العريش، وتمت الموافقة على فتح مقر للجامعة بالقاهرة لاستقبال الطلاب وتلقى الدروس وأداء الامتحانات.

كما وافق المجلس على تدشين يوم صداقة للجامعات السودانية، ووافق المجلس على مقترح لتشكيل رابطة اتحاد جامعات دول حوض البحر المتوسط، وإحياء الجمعية العمومية لعمداء كليات الزراعة بدول حوض البحر المتوسط.

كما وافق المجلس على اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة العريش، والأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة شمال غرب الصين للزراعة والغابات.

وقال رئيس جامعة العريش إن التعاون يتضمن منح رسائل علمية "درجات ماجستير ودكتوراه ودراسات عليا"، ومشروعات بحثية مشتركة لخدمة الأراضى الصحراوية فى سيناء، وتبادل الزيارات بين الأساتذة والدارسين، وتنظيم المؤتمرات الدولية وورش العمل، والمشاركة فى المعامل البحثية لطلبة الماجستير والدكتوراة، إلى جانب التجهيز للاشتراك فى تحالف طريق الحرير للتعليم الزراعي والتطوير البحثي، والذي يضم عدة جامعات من دول الصين وأمريكا وأوروبا وأستراليا، لنقل تكنولوجيا المزارع الذكية لسيناء. لتكون العريش أول جامعة مصرية تبدأ مبادرة الانضمام للتحالف حال الحصول على الموافقات من الجهات المعنية.