مجلس الدولة ينعى الشعب المصرى فى ضحايا حادث قطار محطة مصر

تقدم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة بأسم مجلس الدولة والمجلس الخاص وجميع مستشارى المجلس والعاملين بخالص التعازى للشعب المصرى فى ضحايا حادث قطار محطة مصر الذى حدث صباح اليوم الأربعاء .

وقال المجلس فى بيان له، إن مستشارى مجلس الدولة وجميع العاملين ينعون ضحايا محطة مصر ويدعو المولى عز وجل أن يرحم الضحايا رحمة واسعة وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما يدعوا الله عز وجل أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل والصحة والعافية داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.