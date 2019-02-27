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متحدث الوزراء لـ خالد أبو بكر: حادث محطة مصر نتيجة للإهمال.. ووزير النقل مسئول

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:01 م
متحدث الوزراء لـ خالد أبو بكر: حادث محطة مصر نتيجة للإهمال.. ووزير النقل مسئول برنامج "الحياة اليوم"
كتب محسن البديوى
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قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن حادث قطار محطة مصر وقع نتيجة الإهمال الجسيم واللامبالاة والرعونة من جانب الساقين، مضيفًا أن وزير النقل يتحمل المسئولية السياسية لكن المسئولية الجنائية يتحملها الرعناء الذين تسببوا فى الحادث.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أن الحادث القى بظلاله الكئيبة على جهود الحكومة فى إصلاح هذا القطاع.

 

وأوضح أنه تم استئناف حركة القطارات بكل الأرصفة فى محطة مصر عدا الرصيف الذى تأثر بالحادث، مستطردا: "علينا أن نأخذ الدروس والعبر من الحادث فمجرى الحياة لن تتوقف".

 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء قطع الاجتماع الأسبوعى للمجلس وتوجه لموقع الحاجث، وتم تشكيل لجنة موسعة لبحث الأسباب الفنية للحادث بالتوازى مع تحقيقات النيابة العامة، مضيفًا أن بعض المصابين تم نقلهم لأفضل المستشفيات القادرة على خدمتهم.

 

وتابع: "الحادث نتيجة إهمال جسيم ولو اشتغلنا بأحدث أجهزة وتكنولوجيا فى العالم ومنحناها لمهل لصنع منها كارثة، ولكننا سنتغلب على الإهمال بمزيد من الحياة ومحاسبة المقصرين ليكونوا عبرة، وسنستفيد من الدرس وقسوته التى كانت على الجميع، وعجلة التطوير لن تتوقف".


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