مباحث القاهرة تكشف تفاصيل مقتل شابين فى الشرابية وتضبط المتهم

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم الشرابية ، من كشف غموض واقعة العثور على جثتين لعاملين داخل مسكنها بدائرة القسم، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثتى عاملين بأحد المطاعم، 16 و 18 سنة ومقيمان بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، بالغرفة سكنهما بأحد العقارات بمنطقة الغريانى بدائرة القسم وبهما طعنات متفرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالمديرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ،عن تحديد مرتكب الحادث، حيث تبين أنه صديق المجنى عليهما "محمد.م.ع" 24 سنة عامل بذات المطعم، ومقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم استهداف المذكور بمأمورية بمحل إقامته أسفرت عن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وقرر أنه أثناء تواجده برفقة المجنى عليهما بالغرفة سكنهما غافلهما، واستولى منهما على مبلغ 400 جنيه إلا أنهما اكتشفا ذلك فقاما باستدعائه ومطالبته بإعادة المبلغ فحدثت مشاجرة بينهم، وحاول أحدهما التعدى عليه بسكين إلا أنه تمكن من استخلاصها من يده، والتعدى عليهما محدثاً إصابتهما التى أودت بحياتهما، واستولى على هاتف محمول أحدهما وأرشد عن السكين المستخدم فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.