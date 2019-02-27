video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مايكل كوهين: ترامب طلب منى تهديد حوالى 500 شخص ومؤسسة خلال 10 سنوات

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:30 م
مايكل كوهين: ترامب طلب منى تهديد حوالى 500 شخص ومؤسسة خلال 10 سنوات مايكل كوهين المحامى الشخصى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن أ ش أ
إضافة تعليق

قال مايكل كوهين، المحامى الشخصى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فى شهادته بالكونجرس الأمريكى إن الرئيس ترامب طلب منه تهديد العديد من الأشخاص والمؤسسات خلال 10 سنوات من العمل معه بلغت حوالى 500 مرة، وجاء ذلك ردا على سؤال وجهه أحد النواب.

ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم عن كوهين قوله إنه ساعد ترامب على إطلاق موقع "shouldtrumprun.com" الذى لعب دوراً بارزاً فى إطلاق حملة دونالد ترامب الرئاسية آنذاك وذلك بعد قراءة صحيفة تناولت استطلعت آراء المواطنين حول تصويتهم فى عام 2012، مشيراً إلى أنه شارك فى إطلاق حملة الرئيس ترامب الانتخابية.

وأضاف كوهين أنه أحضر تلك الصحيفة إلى ترامب للإطلاع عليها وهو ما دفعه لبدء حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مايكل كوهين يسرق الأضواء من دونالد ترامب قبل قمة "هانوى" بفضيحة جديدة.. المحامى السابق للرئيس الأمريكى يدلى بشهادة خطيرة أمام الكونجرس ويصفه بـ"العنصرى المحتال".. ونائب جمهورى يهدد كوهين بفضح علاقاته الجنسية

مايكل كوهين

ترامب

تهديد 500 شخص




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة