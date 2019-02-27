مايكروسوفت تتعاقد مع المصرية للاتصالات لاستضافة أول شبكة سحابة حوسبية لها بمصر

برشلونة ــ هبة السيد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة مايكروسوفت العالمية خلال فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة للتعاون بين الشركتين لإنشاء أول شبكة سحابة حوسبية لشركة مايكروسوفت في مصر، حيث تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الربط إلى وداخل مصر لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملاء شبكة مايكروسوفت، كما يساهم التعاون بين الشركتين في توسيع نطاق خدمات مايكروسوفت للسوق المصري، وكذلك انتشار الخدمات لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أن مصر تمضي قدماً لتصبح ممرا رقميا عالميا في ظل ما تمتلكه من مقومات متميزة، خاصة موقعها الجغرافي المطل على البحرين الأحمر والمتوسط؛ كما أكد الوزير على التزام الوزارة تجاه تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تقدر الوزارة الشراكات التي تمكن المؤسسات المحلية وتدفع تطور الأعمال في مصر.

كما شدد يوسف خالدي نائب رئيس شؤون شبكة أزور السحابية لدى مايكروسوفت، على أن هذه الخطوة من شأنها توسيع شبكة مايكروسوفت العالمية داخل مصر، وتحسين مستوى جودة الاتصال في كافة أنحاء شمال افريقيا والشرق الأوسط، ولفت خلال حديثه بأن مايكروسوفت تستثمر باستمرار من أجل تحسين مستوى خدمة شبكتها العالمية، والتي تعمل بدورها على تمكين الشركات والمؤسسات المحلية والاقليمية من تحقيق التحول الرقمي المنشود.

من جانبه، أعرب المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات عن سعادته بهذا التعاون، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقية تمثل إحدى أولى الخطوات لتحقيق خطة الشركة المصرية للاتصالات الاستراتيجية للتحول الرقمي، مضيفاً أن موقع المصرية للاتصالات الجغرافي وبنيتها التحتية الرقمية يمكنان كبرى مقدمي الخدمات السحابية مثل مايكروسوفت من سهولة الوصول لعملائهم من الافراد والشركات داخل مصر، وكذلك التوسع داخل أسواق أخرى.

في حين، أوضح خالد عبد القادر المدير العام لدى مايكروسوفت مصر، أن شركة مايكروسوفت تلتزم بتقديم خدمات سحابية عالمية المستوى، من شأنها تمكين المنظمات والأفراد داخل مصر من تحقيق التحول الرقمي، وأردف قائلاً، إن تعاوننا مع المصرية للاتصالات من شأنه أن يرفع من امكانية المؤسسات عبر خدماتنا المقدمة داخل الدولة.

وسيساهم وجود شبكة مايكروسوفت الجديدة في مصر ليس فقط في تحسين مستوى الاتصال في كافة أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بل أيضا سيشمل مناطق مايكروسوفت السحابية الجديدة الجاري تطويرها في كل من جنوب افريقيا والإمارات العربية المتحدة.

كان الدكتور عمرو طلعت قد التقى مع ميشيل فان ديربل نائب رئيس شركة مايكروسوفت العالمية لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وخالد عبد القادر المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر.

تناول اللقاء مناقشة سبل التوسع في أنشطة شركة مايكروسوفت العالمية في مصر، وتعزيز التعاون في مجال الألعاب الالكترونية من خلال دراسة إنشاء استوديو للشركة في مصر لتطوير الألعاب الالكترونية، كما تم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية في تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق استراتيجية مصر للتحول الرقمي.

وتطرق اللقاء الى إمكانية استكمال التعاون في تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية مع شركة مايكروسوفت العالمية، كذلك تم بحث التعاون المشترك في بناء القدرات والتعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مع التركيز على تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب، والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعى.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والشركة المصرية للاتصالات.