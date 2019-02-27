كنيسة الميثودية الأمريكية تمرر إجراء يحظر زواج المثليين

كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الكنيسة الميثودية فى الولايات المتحدة، أسقطت خطة كانت ستفتح الباب أمام زواج المثليين فى الكنيسة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، بحسب تقرير على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن المحافظون داخل الكنيسة الميثودية المتحدة، ثالث أكبر طائفة مسيحية فى الولايات المتحدة، مرروا إجراء يبقى الحظر المفروض على زواج المثليين وترسيم رجال الدين المثليين، وهو ما اعتبرته الصحيفة بمثابة ضربة لليبراليين.

وفى مؤتمر الميثوديين العام فى سانت لويس، الثلاثاء، رفض المندوبون المحافظون خطة ما كان يصفه الليبراليين "الكنيسة الواحدة"، التى كانت ستسمح لبعض الكنائس بالاحتفال بأعراس الجنس المثلية، وترسيم رجال الدين المثليين ومزدوجى الميول الجنسية والمتحولين جنسيا مع السماح للكنائس الأخرى بحقها فى عدم الالتزام بذلك.