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قطع المياه عن مدينة بنها بالكامل 8 ساعات اليوم لأعمال الصيانة وغسل الشبكات

الأربعاء، 27 فبراير 2019 07:00 ص
قطع المياه عن مدينة بنها بالكامل 8 ساعات اليوم لأعمال الصيانة وغسل الشبكات قطع المياه - صورة أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة بنها، اليوم الأربعاء، الموافق 27 فبراير، لمدة 8 ساعات، من التاسعة مساء الأربعاء، وحتى الساعة الخامسة من صباح الخميس، وذلك لأعمال الصيانة بالخطوط، وغسل وتطهير الشبكات بالكلور وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

 

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


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