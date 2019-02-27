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الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:59 م
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قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 24 ساعة .. السبت المقبل

الأربعاء، 27 فبراير 2019 04:31 م
قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 24 ساعة .. السبت المقبل انقطاع المياه
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق غرب السكة الحديد بالحومدية وهي (عرب الساحة - الجمهورية - سعد زغلول - سمير صادق - طريق 11 - جسر المنوات - مني الأمير) ومتفرعاتهم لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة 9 صباح يوم السبت الموافق 2/3/2019 حتي الساعة 9 صباح اليوم االتالي.

وذلك بناء علي طلب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ أعمال ربط خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه الحوامدية المرشحة الجديدة قطر 800 مم علي الخط المغذي لمناطق غرب السكة الحديد بالحوامدية نظراً لقرب البدء في تشغيل المحطة بطاقة تصميمية 70 ألف م3 / يوم والجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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