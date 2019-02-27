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قاتل والده بـ 15 مايو : منعنى من الخروج و سددت له طعنات بالسكين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:00 ص
قاتل والده بـ 15 مايو : منعنى من الخروج و سددت له طعنات بالسكين سكين
كتب عبد الرحمن سيد
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اعترف شاب مهتز نفسيا بتفاصيل ارتكابه لواقعة قتل والده أمام رجال المباحث، وأكد أن والده منعه من الخروج نهائيا من المنزل، مما أدى الى دخول نجله فى حالة هياج و انهيار عصبى و غضب، وتوجه مسرعا الى المطبخ و استل سكينا و عاد اليه، ثم ووجه له عدة طعنات أودت بحياته.

 

و أضاف الشاب خلال التحقيقات معه، أنه دخل فى مشاجرات متكررة خلال الفترات الماضية،بسبب منع والده له من الخروج، مما ثار حفيظة الشاب للتخلص من تكرارها، وتم وضعه فى محبسه و عرض على النيابة التى قررت بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول مسن "م.م.ع" مصابًا بجرح قطعى بالصدر، و على الفور انتقل رجال المباحث الى المكان و تبين قيام نجله"هشام" 27 سنة مصاب باضطراب نفسى بطعن والده نتيجة مشادة كلامية بينهما و حرر محضر بالواقعة..


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