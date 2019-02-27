قاتل والده بـ 15 مايو : منعنى من الخروج و سددت له طعنات بالسكين

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف شاب مهتز نفسيا بتفاصيل ارتكابه لواقعة قتل والده أمام رجال المباحث، وأكد أن والده منعه من الخروج نهائيا من المنزل، مما أدى الى دخول نجله فى حالة هياج و انهيار عصبى و غضب، وتوجه مسرعا الى المطبخ و استل سكينا و عاد اليه، ثم ووجه له عدة طعنات أودت بحياته.

و أضاف الشاب خلال التحقيقات معه، أنه دخل فى مشاجرات متكررة خلال الفترات الماضية،بسبب منع والده له من الخروج، مما ثار حفيظة الشاب للتخلص من تكرارها، وتم وضعه فى محبسه و عرض على النيابة التى قررت بحسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول مسن "م.م.ع" مصابًا بجرح قطعى بالصدر، و على الفور انتقل رجال المباحث الى المكان و تبين قيام نجله"هشام" 27 سنة مصاب باضطراب نفسى بطعن والده نتيجة مشادة كلامية بينهما و حرر محضر بالواقعة..