video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو..قصة منقذ المصابين بحادث قطار رمسيس.. واجه النار بمياه على أجساد الضحايا

الأربعاء، 27 فبراير 2019 05:59 م
فيديو..قصة منقذ المصابين بحادث قطار رمسيس.. واجه النار بمياه على أجساد الضحايا منقذ المصابين
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

مواطن أنقذ العديد من الضحايا فى حادث حريق قطار السكة الحديد برمسيس، بعدما ظهر فى صور متداولة له عبر السوشيال ميديا وهو يصب المياه على الأشخاص الذين تملكت النيران من أجسادهم فى محاولة جادة لإنقاذهم.

المواطن الذي يدعى "وليد مرضي" عامل بالشركة الوطنية لخدمات السكك الحديد، بحسب ما تداوله رواد السوشيال ميديا، لم يهاب الموت، ولم يخاف النيران، وإنما تحرك بشجاعة، يحمل المياه ويجري نحو المصابين يصبها عليهم.

 

"منقذ المصابين" كما أطلق عليه رواد السوشيال ميديا، كان يسابق الزمان، فى محاولات لإنقاذ الركاب، إيمانا منه بأن هذه الأنفس من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.

 

دعوات لم تتوقف من رواد السوشيال ميديا، للبطل الذى أنقذ عدداً من المصابين، بعد تداول صور له على نطاق واسع عبر الفيس بوك.

 

هذا الموقف الشهم، ليس بجديد على المصريين، الذين يظهرون في الأوقات الصعبة والمحن، يساعدون غيرهم، لا يبالون بالموت، فهدفهم الأسمى مد يد العون للمحتاج والملهوف وإنقاذ حياتهم.

rrrrrrrrrrrrr

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مختار جمعة يؤجل تكريم الفائزين بمسابقات الأوقاف بسبب حادث القطار

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى تصادم قطار مع سيارة ربع نقل بالعلمين

مجلس الدولة ينعى الشعب المصرى فى ضحايا حادث قطار محطة مصر

الأمين العام لجامعة الدول العربية يعزى مصر فى ضحايا حادث قطار محطة مصر

ملايين المصريين يؤكدون عبر صفحاتهم على "أمان" منطقة رمسيس بعد حادث القطار

إعلام المصريين تنعى ضحايا حادث قطار محطة مصر.. وتتمنى الشفاء للمصابين

المتحدث باسم وزارة الخارجية ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

قطار

قطار رمسيس

حريق رمسيس

اخبار الحرائق

محطة مصر

محطة مصر اليوم

حريق محطة مصر

حادث محطة مصر

ضحايا حريق محطة مصر

حريق قطار محطة مصر




لا تفوتك
السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

السيسي: وجهت الحكومة بمحاسبة المتسببين فى حادث "محطة مصر" ورعاية المصابين

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

الحكومة: 80 ألف جنيه لحالة الوفاة و25 ألفا لكل مصاب بحادث قطار محطة مصر

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

مصر تنجح فى مواجهة مزاعم الغرب حول أحكام الإعدام.. نواب وسياسيون: رسالة الرئيس جاءت قوية والدولة لن تقبل ضغوطا خارجية.. نائب: رفعوا شعار حقوق الإنسان لتحقيق مصالح خاصة.. حافظ أبو سعدة: البلاد تواجه إرهابا عنيفا

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة