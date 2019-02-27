فيديو..قصة منقذ المصابين بحادث قطار رمسيس.. واجه النار بمياه على أجساد الضحايا

كتب محمود عبد الراضي

مواطن أنقذ العديد من الضحايا فى حادث حريق قطار السكة الحديد برمسيس، بعدما ظهر فى صور متداولة له عبر السوشيال ميديا وهو يصب المياه على الأشخاص الذين تملكت النيران من أجسادهم فى محاولة جادة لإنقاذهم.

المواطن الذي يدعى "وليد مرضي" عامل بالشركة الوطنية لخدمات السكك الحديد، بحسب ما تداوله رواد السوشيال ميديا، لم يهاب الموت، ولم يخاف النيران، وإنما تحرك بشجاعة، يحمل المياه ويجري نحو المصابين يصبها عليهم.

"منقذ المصابين" كما أطلق عليه رواد السوشيال ميديا، كان يسابق الزمان، فى محاولات لإنقاذ الركاب، إيمانا منه بأن هذه الأنفس من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.

دعوات لم تتوقف من رواد السوشيال ميديا، للبطل الذى أنقذ عدداً من المصابين، بعد تداول صور له على نطاق واسع عبر الفيس بوك.

هذا الموقف الشهم، ليس بجديد على المصريين، الذين يظهرون في الأوقات الصعبة والمحن، يساعدون غيرهم، لا يبالون بالموت، فهدفهم الأسمى مد يد العون للمحتاج والملهوف وإنقاذ حياتهم.