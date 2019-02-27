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فيديو.. ساعة محطة مصر تظهر موعد انفجار قطار محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:21 م
فيديو.. ساعة محطة مصر تظهر موعد انفجار قطار محطة مصر ساعة محطة مصر وقت الانفجار
كتب محمد تهامى زكى
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كشفت ساعة محطة بميدان رمسيس عن الموعد الحقيقى لحادث انفجار جرار فى محطة مصر، صباح اليوم، حيث وقع الانفجار فى التاسعة والنصف و3 دقائق، وفيما توقفت الساعة بعد هذا الانفجار.

أعلنت هيئة السكة الحديد، فى بيان رسمى، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، وأوضحت الهيئة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجارى المتابعة.

 

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتورة غادة  والى، وزيرة التضامن لمحطة مصر لمتابعة حريق أحد القطارات بالمحطة بعد اصطدامه بالرصيف، وكما وجه رئيس الوزراء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

 

 


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