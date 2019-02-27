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فندق تاريخى يستضيف محادثات ترامب وكيم فى هانوى.. تعرف عليه

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:57 ص
فندق تاريخى يستضيف محادثات ترامب وكيم فى هانوى.. تعرف عليه فندق سوفيتيل ليجند ميتروبول بهانوى
كتبت ريم عبد الحميد
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تتجه أنظار العالم إلى عاصمة فيتنام هانوى حيث تجرى خلال الساعات المقبلة، القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم كونج أون.
 
 
 
غرف الفندق
غرف الفندق
 
 
وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية، فأن الاجتماعات المقررة بين الزعيمين ستكون فى فندق "سوفتيل ليجيند ميتروبول"  فى قلب العاصمة الفيتنامية.
 
 
ويعد هذا الفندق من الفنادق التاريخية العريقة حتى تم افتتاحه فى عام 1901 فى المستعمرة الفرنسية السابقة وهو ما انعكس على تصميمه الكلاسيكى، ويقع على بعد 160 مترا فقط من دار أوبرا هانوى الشهيرة، وتصل تكلفة الليلة الواحدة بالجناح التاريخى فى الفندق حوالى 6 آلاف جنيه.
 
 
ويحظى هذا الفندق بتاريخ حافل فى استقبال السفراء والكتاب ورؤساء الدول والممثلين. ومن أبرز رواد فى هذا الفندق الممثل الأمريكى الشهير تشارلى شابلن والممثلة جين فوندا. ومن أبرز زواره من قادة العالم الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب والرئيس الفرنسى الأسبق فرانسوا ميتران وخلفه جاك شيراك.
 
 
ومع وصول الرئيس ترامب إلى فيتنام، يلتقى أولا بالرئيس نجوين بو ترونج فى القصر الرئاسى ثم يلتقى برئيس الحكومة نجوين شوان بوك. وفى السادسة مساء بالتوقيت المحلى، يلتقى ترامب مع كيم فى الفندق وسيعقدان محادثات منفردة يعقبه عشاء فى مكان لم يعلن عنه. وستبدأ المفاوضات رسيما غدا الثلاثاء، والتى من المتوقع أن تشهد ضغوطا من كوريا الشمالية لتخفيف العقوبات الدولية عليها، وبينما ستسعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الكورية رسميا بعد توقفها فى عام .
 

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