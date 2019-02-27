فريق طبى بجامعة المنصورة ينجح فى استئصال ورم فى الغدة دون شق الصدر

الدقهلية ـ شريف الديب

تمكن فريق طبى بكلية الطب جامعة المنصورة من استئصال ورم ضخم فى الغدة الدرقية موجود بالكامل فى تجويف القفص الصدرى باستخدام أسلوب جراحى جديد، وتم استئصال الورم من خلال فتحة صغيرة فى الرقبة دون الحاجة إلى جراحة شق الصدر والتى كانت متبعة فى الأساليب القديمة.

الجراحة تمت بالتعاون بين قسم جراحة الغدد الصماء وقسم جراحة القلب والصدر.

أجرى العملية فريق جراحى برئاسة مدرس جراحة الغدد الصماء ومدير العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة المنصورة، ومدرس جراحة القلب والصدر، ومدرس جراحة الغدد الصماء.

يذكر أنه تم عمل العديد من هذه الحالات بقسم جراحة الغدد الصماء بدون مضاعفات مما تعد من الدراسات الحديثة التي يتجنب فيها المريض شق الصدر جراحيا وتعرضه لمشاكل ومضاعفات مثل هذه الجراحة الكبرى.

الجراحة أجريت لمريض من السودان الشقيق، والذى تكبد عناء السفر إلى مصر واختيار جامعة المنصورة بعد معرفته بنجاح مثل هذه الجراحات فى جامعة المنصورة نظرا للمكانة الرفيعة طبيا التى تتقلدها جامعة المنصورة على المستوى العربى والعالمى.