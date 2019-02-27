video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فريق النيابة الإدارية ينتقل لموقع حادث قطار محطة مصر لإجراء معاينة وبدء التحقيق

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:16 م
فريق النيابة الإدارية ينتقل لموقع حادث قطار محطة مصر لإجراء معاينة وبدء التحقيق حادث محطة مصر
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
أمرت المستشار أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فيما تم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة بتاريخ اليوم الأربعاء، بشأن حريق هائل داخل محطة مصر برمسيس واندلاع النيران نتيجة انحدار جرار قطار واصطدامه بالصدادة الخرسانية المتواجدة بالرصيف، مما أدى إلى انفجاره وانتقال عدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق، ووقوع عدد من الوفيات والمصابين من جراء الحادث.
 
 
على الفور كلفت المستشار أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، بمباشرة التحقيقات فى الواقعة.
 
 
على الفور انتقل لمكان الحادث فريق التحقيق برئاسة المستشار عزت أبو زيد، نائب رئيس الهيئة وعضوية كل من المسشار تامر مصطفى كامل، والمستشار أحمد لطفي، لإجراء المعاينة ومباشرة التحقيقات الفورية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أول فيديو لمصابى حريق محطة مصر أثناء نقلهم لمستشفى الهلال

القصة الكاملة لأسباب حادث حريق قطار محطة مصر.. تصادم جرار مفرد بنهاية رصيف 6 أدى لانفجار تانك السولار وتحطم الرصيف والمكاتب المجاورة.. ورئيس السكة الحديد يحمل السائق المسئولية لتركه جرار القطار يسير بدونه.. صور

محطة مصر

محطة مصر اليوم

حريق محطة مصر

حادث محطة مصر

ضحايا حريق محطة مصر

حريق قطار محطة مصر




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة