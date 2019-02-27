فريق النيابة الإدارية ينتقل لموقع حادث قطار محطة مصر لإجراء معاينة وبدء التحقيق

كتب عبد الله محمود

أمرت المستشار أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل فيما تم إذاعته ونشره بوسائل الإعلام المختلفة بتاريخ اليوم الأربعاء، بشأن حريق هائل داخل محطة مصر برمسيس واندلاع النيران نتيجة انحدار جرار قطار واصطدامه بالصدادة الخرسانية المتواجدة بالرصيف، مما أدى إلى انفجاره وانتقال عدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق، ووقوع عدد من الوفيات والمصابين من جراء الحادث.

على الفور كلفت المستشار أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، بمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

على الفور انتقل لمكان الحادث فريق التحقيق برئاسة المستشار عزت أبو زيد، نائب رئيس الهيئة وعضوية كل من المسشار تامر مصطفى كامل، والمستشار أحمد لطفي، لإجراء المعاينة ومباشرة التحقيقات الفورية.