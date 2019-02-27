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فريق أمنى على أعلى مستوى للتحقيق فى حادث حريق قطار رمسيس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:29 ص
فريق أمنى على أعلى مستوى للتحقيق فى حادث حريق قطار رمسيس حريق محطة مصر
كتب ــ محمود عبد الراضى
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شكلت أجهزة الأمن، فريقا أمنيا على أعلى مستوى للتحقيق في حادث حريق قطار محطة مصر، والوقوف على أسباب الحريق.
 
واستمعت أجهزة الأمن لأقوال عدد من المصابين وشهود العيان الذين كانوا متواجدين في المحطة لحظة وقوع الحادث، كما فرضت كردوناً أمنياً لحين انتهاء عمليات الفحص والتحقيق فى الحادث المؤسف.
 
أعلنت هيئة السكة الحديد، فى بيان رسمى،  انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.
 
وأوضحت الهيئة، أنه نتيجة اصطدام الجرار بالصدادات نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجارى المتابعة.
 

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