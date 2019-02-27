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عمومية نقابة المهندسين بالقاهرة توافق بالإجماع على ميزانية 2018

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:00 م
عمومية نقابة المهندسين بالقاهرة توافق بالإجماع على ميزانية 2018 نقابة المهندسين - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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وافقت الجمعية العمومية العادية للنقابة المهندسين بالإجماع على اعتماد ميزانية 2018، واعتماد الموازنة التقديرية لـ2019.

 

ويأتى ذلك بعد عرض مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على الجمعية العمومية،  زيادة إيرادات النقابة،  حيث بلغت 17.36 مليون جنيه عام 2018،  مقارنة بالعام السابق بـ15.20 مليون جنيه،  وبنسبة نمو قدرها 14% بفارق 2.16 مليون جنيه،  بجانب زيادة المصروفات العمومية حيث بلغت 6.62 مليون جنيه عام 2018، مقارنة بـ5.65 مليون جنيه عام2017 وبنسبة نمو قدرها 17% بفارق 978 ألف جنيه.

 

وزيادة الفائض العام "زيادة الإيرادات عن المصروفات" حيث نجحت النقابة فى تحقيق فائض بـ10.37 مليون جنيه،  بنسبة نمو قدرها 9% عن الفائض العام فى 2017، والذى بلغ 9.43 مليون جنيه، بفارق 940 ألف جنيه.

 

 وزيادة النقدية عام 2018، حيث بلغت 34.36 مليون جنيه بزيادة قدرها 7.05 مليون جنيه عن عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 19%.

 

والجدير بالذكر أنه تم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد الجمعية العمومية العادية بعد الدعوة الثانية لها،  وذلك بحضور نقيب مهندسى القاهرة اللواء هشام أبو سنة،  وعددا من أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين.

 

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نقابة المهندسين

عمومية نقابة المهندسين بالقاهرة

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