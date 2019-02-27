عزام الأحمد: مصر كانت ولا زالت تحمل على عاتقها هموم القضية الفلسطينية

كتب- هاشم الفخرانى- تصوير – حسام عاطف

أكد عزام الأحمد القيادى بحركة فتح على أن مصر كانت ولا زالت تحمل على عاتقها مشاكل وهموم القضية الفلسطينية ، وتبذل جهوداً مضنية للتوصل لحلول للانقسام الفلسطينى – الفلسطينى الذى أدى إلى نشر الفوضى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة .

وأضاف الأحمد خلال ملتقى الحوار الخامس الذى تراعاه مؤسسة ياسر عرفات بالقاهرة أن الانقسام الفلسطينى الذى نشأ منذ عام 2007 بدأ منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة حيث الانقسام ساعد إسرائيل على التوسع الاستيطانى إذ تضاعفت المستوطنات 50 ضعف عن وتيرته العادية فى الضفة الغربية والقدس المحتلة وهو رقم مخيف جداً.

وأكد الأحمد على أن روسيا جمعت الفصائل الفلسطينية منذ عام 2011 وحتى الشهر الجارى 3 مرات ، بالتنسيق مع مصر ولم تفلح هذه المجهودات الروسية فى التوصل لحلول للانفسام لكونها لم تتطرق للقضايا الشائكة مثل حل مشكلة رواتب موظفى القطاع .

وشدد الأحمد على أن الأموال التى تنقلها إمارة قطر إلى قطاع غزة عبر المعابر الاسرائيلية يساهم فى زيادة الانقسام من خلال فصل القطاع عن الضفة الغربية .