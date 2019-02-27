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عرض سائق "توك توك" حاول اغتصاب طالبة تحت تهديد السلاح على الطب النفسى

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:00 ص
عرض سائق "توك توك" حاول اغتصاب طالبة تحت تهديد السلاح على الطب النفسى حبس - ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بعرض المتهم "م. س"سائق "توك توك"، على الطب النفسى، لبيان مدى قواه العقلية من عدمه، فى اتهامه بمحاولة اغتصاب الطالبة "أ.م" بمدينة بدر.

 

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يعمل "سائق توك توك"، وفور استقلال المجنى عليها معه قام برفع سلاحه في وجهها، وقام بالتحرش بها  وتقطيع ملابسها محاولا اغتصابها، وبإستغاثتها تمكن الأهالى من نجدتها والإمساك به.

 

كما كشفت التحقيقات بأن المتهم مسجل في 4 قضايا تحرش واغتصاب سابقات لفتيات لم تتعدى أعمارهن العشرين

 

ترجع الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر،  بلاغا من الأهالي يفيد بقيام سائق توك توك بمحاولة اغتصاب طالبة أثناء عودتها من المدرسة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


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