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طيران الخليج البحرينية تعلن وقف كل الرحلات من وإلى باكستان

الأربعاء، 27 فبراير 2019 11:36 ص
طيران الخليج البحرينية تعلن وقف كل الرحلات من وإلى باكستان طيران البحرين ـ صورة أرشيفية
رويتز
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قالت شركة طيران الخليج الوطنية البحرينية فى بيان اليوم الأربعاء، إنها أوقفت كل الرحلات من وإلى باكستان بسبب إغلاق المجال الجوى الباكستانى.

وقالت الشركة فى البيان "ألغيت الرحلات من وإلى لاهور وملتان وإسلام آباد فى 27 فبراير، وتم نقل جميع المسافرين للرحلات المتوفرة لاحقا عندما يفتح المجال الجوى.".

وقال مسؤولون باكستانيون إن بلادهم شنت غارات جوية وأسقطت طائرتين هنديتين اليوم الأربعاء، بعد يوم من شن الطائرات الحربية الهندية ضربة جوية داخل باكستان لأول مرة منذ حرب عام 1971.

 


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