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الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:41 م
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طلب من رجل أعمال رشوة.. كينا تعتقل منتحل شخصية الرئيس

الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:03 م
طلب من رجل أعمال رشوة.. كينا تعتقل منتحل شخصية الرئيس مشتبه بهم
كتب خالد إبراهيم
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اعتقلت السلطات الكينية، شخصا انتحل شخصية رئيس البلاد وبعض المسئولين الاخرين بهدف النصب على رجل أعمال فى مبلغ مالى كبير.

 

وبحسب صحيفة "ذا ستار" الكينية ، فإن هذا الشخص اتصل بمدير احدى الشركات وقام بتقلد صوت رئيس البلاد، أوهورو كينياتا، بدرجة أقنعته، واتفقا على أن يدفع هذا الرجل مبلغا ماليا مقابل تسهيل بعض المشاريع.

مشتبه بهم
مشتبه بهم

وذكرت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على مجموعة أخرى يشتبه أنهم متورطين فى هذه القضية، حيث تشير التقارير إلى أن هذا الشخص المنتحل لشخصية الرئيس الكينى طلب 100 ألف دولار حتى يسهل إطلاق أحد المشاريع حيث وستشمل التحقيقات وثائق بنكية وبيانات وتسجيلات هاتفية، ويقول المحققون أن المحتالين يعملون كمسئولين فى مجلس النواب.

 

 

 


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