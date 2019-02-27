ضبط 5 متهمين لارتكابهم سرقة بالإكراه ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، من ضبط 5 متهمين متورطين فى واقعة سرقة بالإكراه، ومحكوم عليهم فيها بالسجن المؤبد.

كانت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربيةـ قد أكدت قيام كل من "أسامة م. ا" 32سنة سائق، سبق ضبطه فى 14 قضية "ضرب، سرقة بالإكراه, سلاح نارى, مقاومة سلطات"، "عبدالقادر ر. ع" 37 سنة سائق، سبق إتهامه فى قضيتى "تبديد "، "محى د. م" 34سنة، "محمد ز. ع- 34سنة سائق، ناصر ع. م52سنة، سبق اتهامه فى 18 قضية سرقة، سلاح نارى، ضرب، سرقة بالإكراه"، محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه بالتردد على محل إقامتهم بدائرة المركز .

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية تم ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.