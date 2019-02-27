video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 5 متهمين لارتكابهم سرقة بالإكراه ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد بالغربية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:15 م
ضبط 5 متهمين لارتكابهم سرقة بالإكراه ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد بالغربية ضبط متهمين - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، من ضبط 5 متهمين متورطين فى واقعة سرقة بالإكراه، ومحكوم عليهم فيها بالسجن المؤبد.

 

كانت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربيةـ قد أكدت قيام كل من "أسامة م. ا" 32سنة سائق، سبق ضبطه فى 14 قضية "ضرب، سرقة بالإكراه, سلاح نارى, مقاومة سلطات"، "عبدالقادر ر. ع" 37 سنة سائق، سبق إتهامه فى قضيتى "تبديد "، "محى د. م" 34سنة، "محمد ز. ع- 34سنة سائق، ناصر ع. م52سنة، سبق اتهامه فى 18 قضية سرقة، سلاح نارى، ضرب، سرقة بالإكراه"، محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه بالتردد على محل إقامتهم بدائرة المركز .

 

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية تم ضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط متهم نصب على مواطنين بحجة تسفيرهم لفرنسا وإيطاليا فى الغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

زفتى

سرقة بالاكراه

الغربية




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة