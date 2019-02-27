ضبط 1699هاربا من تنفيذ أحكام قضائية وتحرير 1573 مخالفة مرورية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة لضبط الخارجين على القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط 1699هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس منهم محكوم عليه بالمؤبد قى سرقة بالإكراه بمركز أبو المطامير.

وتم تحرير 1573 مخالفات مرورية متنوعة ما بين قيادة دون رخصة والسير فى الممنوع والتصالح واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة. كما أسفرت الحملة عن إزالة 1776حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.