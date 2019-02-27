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ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله بالبحيرة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 10:26 ص
ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل منزله بالبحيرة ورشه لتصنيع الأسلحة - صورة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطل لإدارته ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص داخل منزله بمركز وادى النطرون.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون بقيام " ث ن م" 39 سنة عاطل بإدارة ورشه لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية بدون ترخيص داخل غرفة ملحقة بمسكنه وبحوزته 7 قطع لأسلحه نارية وأدوات تصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارته للورشه لتصنيع وبيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص. تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 

 


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