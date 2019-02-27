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ضبط شخصين بحوزتهما مخدر الحشيش بموقف محرم بك فى الإسكندرية

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:24 م
ضبط شخصين بحوزتهما مخدر الحشيش بموقف محرم بك فى الإسكندرية مخدرات- صورة أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخصان حال تواجدهما بموقف محرم بك بالإسكندرية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 700 جرام بقصد الاتجار.

وأسفرت التحريات عن قيام "ا. ا"، 25 سنة، و"ا. م"، 24 سنة، مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 700 جرام – مبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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