ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية من الحشيش المخدر بملابسها

تمكنت إدارة التأمين والبحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من ضبط راكبة حاولت تهريب كمية من الحشيش المخدر قبل سفرها إلي دبي.
وأثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبى، اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الأجسام "نقطة تفتيش الأولى" فى الراكبة وبتفتيش الراكبة ذاتيا بواسطة إحدي الشرطيات عثر أسفل طيات ملابسها التى ترتديها علي 5 قطع من الحشيش المخدر.
أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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