video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية من الحشيش المخدر بملابسها

الأربعاء، 27 فبراير 2019 12:27 م
ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية من الحشيش المخدر بملابسها كمية من الحشيش المهرب
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

تمكنت إدارة التأمين والبحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من ضبط راكبة حاولت تهريب كمية من الحشيش المخدر قبل سفرها إلي دبي.

وأثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبى، اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الأجسام "نقطة تفتيش الأولى" فى الراكبة وبتفتيش الراكبة ذاتيا بواسطة إحدي الشرطيات عثر أسفل طيات ملابسها التى ترتديها علي 5 قطع من الحشيش المخدر.
 
 أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول

فريق الباليه المصرى للصغار يصل القاهرة بعد حصوله على كأس البطولة الدولية

تهريب

حشيش

مطار القاهرة




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة