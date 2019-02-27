ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية من الحشيش المخدر بملابسها

كتبت رحاب نبيل

تمكنت إدارة التأمين والبحث الجنائى بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من ضبط راكبة حاولت تهريب كمية من الحشيش المخدر قبل سفرها إلي دبي.