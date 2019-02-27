صور.. محافظ القاهرة: رفعنا درجة الاستعداد القصوى فور وقوع حادث قطار محطة مصر

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، فور وقوع حادث حريق قطار محطة مصر.

وأضاف عبد العال، خلال مؤتمر صحفى مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بمستشفى معهد ناصر، قائلا: "القيادة السياسية وجهت فور وقوع الحادث بتحرك كافة المسئولين إلى موقع الحادث، ورفع درجة الاستعداد القصوى فى كافة الجهات المعنية".

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت منذ قليل الحصيلة النهائية لحادث قطار محطة مصر، حيث أكدت أن عدد الوفيات 20 حالة، فيما أصيب 43 آخرون.

وأوضحت وزيرة الصحة فى المؤتمر الصحفى، أنه جار التعرف على هوية معظم الحالات من خلال الطب الشرعى، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، وتم نقل 8 مصابين لمستشفى دار الشفاء، و11 لمعهد ناصر، و3 للحلمية العسكرى، 4 للجلاء العسكري، و2 للدمرداش، و1 لشبرا العام، و1 بالمستشفى القبطى.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الإصابات ما بين جروح فقط أو جروح وإصابات، مشيرة إلى توفر أكياس الدم والأدوية والمستلزمات الطبية.

وكانت قد أكدت وزيرة الصحة أن عدد ضحايا حادث حريق محطة مصر 20 وفاة و43 مصابا، مشيرة إلى أنه تم نقلهم فى البداية إلى مستشفيات الإخلاء "السكة الحديد، والهلال، وشبرا".

وأضافت وزيرة الصحة، على هامش جولتها فى مستشفى معهد ناصر لتفقد حالة المصابين، أنه تم توزيع المصابين على مستشفي معهد ناصر ودار الشفاء.

واندلع حريق صباح اليوم الأربعاء داخل محطة السكك الحديد بمنطقة رمسيس، وهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة عليه، فيما قامت سيارات الإسعاف بالتوجه إلى المكان لنقل أى مصابين نتيجة الحريق.

وكشفت مصادر مسئولة بالسكة الحديد التفاصيل الكاملة لأسباب حادث حريق محطة مصر، وأن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "الباور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية رصيف رقم 6 بالمحطة، حيث أدى دخول جرار القطار بسرعته لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب التى كانت متواجدة على الرصيف واحتراق بعض المكاتب المجاورة برصيف 6 و8 والمحصورة بين أرصفة بحرى وقبلى بمحطة مصر.