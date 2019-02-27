صور.. مأدبة غذاء بين ترامب وكيم فى هانوى على هامش القمة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهد مقر انعقاد القمة الأمريكية الكورية الشمالية، والمنعقدة حاليا فى العاصمة الفيتنامية هانوى، مأدبة غذاء جمعت بين الرئيس دونالد ترامب، ونظيره كيم جونج أون.



الرئيس الأمريكى ونظيره الكورى الشمالى

كانت قمة ترامب كيم قد بدأت، اليوم الأربعاء، حيث صافح الرئيس الأمريكى نظيره الكورى الشمالى، معربا عن اعتقاده أن القمة الحالية سوف تشهد نجاحا كبيرا.



الرئيس الأمريكى يتحدث وسط ابتسامات الحضور

وتواجد على مأدبة الغذاء، عدد من كبار المسئولين من الجانبين، أبرزهم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، والقائم بأعمال مدير البيت الأبيض ميك مولفانى.



ترامب وكيم وحديث باسم على مأدبة الغذاء



جانب من مأدبه الغذاء