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صور.. مأدبة غذاء بين ترامب وكيم فى هانوى على هامش القمة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:43 م
صور.. مأدبة غذاء بين ترامب وكيم فى هانوى على هامش القمة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهد مقر انعقاد القمة الأمريكية الكورية الشمالية، والمنعقدة حاليا فى العاصمة الفيتنامية هانوى، مأدبة غذاء جمعت بين الرئيس دونالد ترامب، ونظيره كيم جونج أون.

الرئيس الأمريكى ونظيره الكورى الشمالى
الرئيس الأمريكى ونظيره الكورى الشمالى

 

كانت قمة ترامب كيم قد بدأت، اليوم الأربعاء، حيث صافح الرئيس الأمريكى نظيره الكورى الشمالى، معربا عن اعتقاده أن القمة الحالية سوف تشهد نجاحا كبيرا.

الرئيس الأمريكى يتحدث وسط ابتسامات الحضور
الرئيس الأمريكى يتحدث وسط ابتسامات الحضور

 

وتواجد على مأدبة الغذاء، عدد من كبار المسئولين من الجانبين، أبرزهم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، والقائم بأعمال مدير البيت الأبيض ميك مولفانى.

ترامب وكيم وحديث باسم على مأدبة الغذاء
ترامب وكيم وحديث باسم على مأدبة الغذاء
جانب من مأدبه الغذاء
جانب من مأدبه الغذاء
الابتسامات تهيمن على مأدبة ترامب وكيم
الابتسامات تهيمن على مأدبة ترامب وكيم

 


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دونالد ترامب

كيم جونج اون

قمة ترامب كيم

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة

القمة الأمريكية الكورية

المحادثات النووية

مايك بومبيو




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