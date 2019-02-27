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صور.. قافلة بيئية بسوهاج لرفع الوعى البيئى بالصعيد

الأربعاء، 27 فبراير 2019 09:23 ص
صور.. قافلة بيئية بسوهاج لرفع الوعى البيئى بالصعيد من فعاليات القافلة البيئية بسوهاج
كتبت ــ آية دعبس
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نفذت وزارة البيئة قافلة بيئية بمدينة سوهاج وقراها، وذلك فى إطار خطة الوزارة لرفع الوعي البيئي لدي كافة فئات المجتمع والانتشار بأنحاء الوطن، لتكثيف الوعي بالقضايا البيئة ومشاركة المواطنين بكافة فئاتهم في النهوض بمستوي البيئة، وذلك من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتنسيق مع الكشافة البحرية المصرية وفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة سوهاج.
 
بدأت فعاليات القافلة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية والتي تمثلت في ندوات للتوعية البيئية تحت عنوان "البيئة والتنمية المستدامة ودور المواطنين في الحفاظ على البيئة".
 
كما تم تنفيذ مجموعة من ورش العمل الفنية والثقافية لإعادة تدوير المخلفات، لتعظيم الاستفادة من المخلفات الورقية والصلبة، والعمل على مفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للسعي في تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة.  
 
وتضمنت فعاليات اليوم عمل مسابقات بيئية وتوزيع هدايا عينيه على الفائزين، كما تم توزيع مجموعة من الكتيبات ومجلة بذرة لتحفيز الطلاب على تبني السلوكيات البيئية السليمة وغرس القيم البيئية فى نفوس الطلاب.
 
واختتمت فعاليات اليوم بتنفيذ حملة للتشجير بمدرسة أجيال المستقبل بمشاركة الطلبة المشاركين في فعاليات الأنشطة، ومن المقرر استمرار فعاليات القافلة علي مدار الأسبوع.
 
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