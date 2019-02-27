video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. ضبط مصنع حفاضات أطفال مصنعة من القمامة فى الجيزة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:42 م
صور.. ضبط مصنع حفاضات أطفال مصنعة من القمامة فى الجيزة المضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصنع لاتهامه بإنتاج حفاضات الأطفال غير صالحة للاستهلاك باستخدام خامات رديئة مصنعة من القمامة،  واستخدام أسماء ماركات شهيرة فى التوزيع، وضبط بحوزته كمية كبيرة من المنتجات وأدوات التصنيع. 
 
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تورط " محمد. ا" صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المنتجات الورقية (حفاضات أطفال) بدون ترخيص بالمنيب فى تجميع كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج رديئة الصنع وغير صالحة للاستخدام الآدمى والمصنعة من مخلفات القمامة وإعادة تجهيزها وتعبئتها فى عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية لشركات معروفة لدى المواطنين على خلاف الحقيقة، ووضع عناوين وهمية مخالفة للحقيقة لتضليل الجهات الرقابية محدثاً اضرار جسمية بصحة الأطفال ومسبباً امراض لهم مثل سرطان الجلد اثر استخدام تلك الحفاضات.
 
 
كما تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى التموين استهدفت المصنع المشار إليه أمكن ضبط صاحبه، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على ماكينة لتعبئة ولحام الأكياس،  و4 آلاف حفاضة أطفال جاهزة للتعبئة بدون بيانات وغير صالحة للاستخدام،  و100  عبوة أطفال فارغة مدون عليها شركة (هيلثى) مدون عليها صنعت بواسطة شركة العاشر من رمضان للمنتجات الورقية، و150 باكته حفاضة بداخلها 40 عبوة جاهزة للتسويق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق. 
 
IMG-20190227-WA0000
 

IMG-20190227-WA0001
 

IMG-20190227-WA0002
 

IMG-20190227-WA0003
 

IMG-20190227-WA0004
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية من الحشيش المخدر بملابسها

ضبط شخصين بحوزتهما مخدر الحشيش بموقف محرم بك فى الإسكندرية

مصنع حفاضات

حفاضات اطفال

مباحث التموين

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

السبت.. بدء إجراءات تسكين مشروع أهالينا 1 بالسلام أول

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

صلح كهربا وأوباما فى مكالمة 30 دقيقة بعد واقعة الكونفدرالية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

وقعوا فى بعض..عاصم عبدالماجد مهاجما وجدى غنيم: مغفل ويشارك بكيانات مشبوهة

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

27 مليون مشاهدة لـ أغنية Swan Song لفيلم Alita: Battle Angel

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

جهاز حماية المستهلك : تعديل فترة استبدال السلع الى 30 يوما بدلا من 14

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة