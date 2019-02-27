صور.. ضبط مصنع حفاضات أطفال مصنعة من القمامة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصنع لاتهامه بإنتاج حفاضات الأطفال غير صالحة للاستهلاك باستخدام خامات رديئة مصنعة من القمامة، واستخدام أسماء ماركات شهيرة فى التوزيع، وضبط بحوزته كمية كبيرة من المنتجات وأدوات التصنيع.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تورط " محمد. ا" صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع المنتجات الورقية (حفاضات أطفال) بدون ترخيص بالمنيب فى تجميع كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج رديئة الصنع وغير صالحة للاستخدام الآدمى والمصنعة من مخلفات القمامة وإعادة تجهيزها وتعبئتها فى عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية لشركات معروفة لدى المواطنين على خلاف الحقيقة، ووضع عناوين وهمية مخالفة للحقيقة لتضليل الجهات الرقابية محدثاً اضرار جسمية بصحة الأطفال ومسبباً امراض لهم مثل سرطان الجلد اثر استخدام تلك الحفاضات.

كما تم القيام بحملة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشى التموين استهدفت المصنع المشار إليه أمكن ضبط صاحبه، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على ماكينة لتعبئة ولحام الأكياس، و4 آلاف حفاضة أطفال جاهزة للتعبئة بدون بيانات وغير صالحة للاستخدام، و100 عبوة أطفال فارغة مدون عليها شركة (هيلثى) مدون عليها صنعت بواسطة شركة العاشر من رمضان للمنتجات الورقية، و150 باكته حفاضة بداخلها 40 عبوة جاهزة للتسويق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.