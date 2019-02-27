صور.. "رى أسوان": صيانة يومية للحفاظ على القطاع المائى لمخرات السيول

أسوان - صلاح المسن

يعتبر صرف السيل بمحافظة أسوان، والذى أنشئ خلال ستينيات القرن الماضى، بهدف استيعاب مياه السيول القادمة من الجنوب الشرقى، لتصب فى نهر النيل، بطول 8 كيلومترات من أقدم مخرات السيول بمحافظة أسوان، وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى، حزمة من مشروعات أعمال الحماية من مخاطر السيول فى محافظة أسوان وفى مقدمة هذه المشروعات مشروع تأهيل مخر السيل الرئيسى بمدينة أسوان.

وذلك لضمان عدم وجود أى معوقات قد تعوق تدفق مياه السيول حال حدوثها، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات فضلا عن عودة مخرات السيول لطاقتها القصوى وقدرتها على تصريف أى سيول قد تصل إليها.

وأكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، أن الإدارة تقوم بتنفيذ عمليه تأهيل مصرف (مخر) السيل الرئيسى بأسوان بطول 600 م على عقدين للحفاظ على القطاع المائى للمخر، كما تتم متابعة عملية الصيانة والتطهيرات الجارية بمصرف (مخر) السيل الرئيسى بأسوان بصفة يومية على المصرف.

وأضاف المهندس محمد عبد الرؤوف، أنه يتم أيضا التوجيه بضرورة رفع معدلات التنفيذ لنهو الأعمال فى مواعيدها المقررة والتأكد من رفع ناتج التطهير، والتأكيد على معاودة مخاطبة الجهات المعنية بشأن النقاط السلبية التى ما زالت تصرف مياهها على المصرف.

وقال المهندس سعد الضوى مدير عام الشركة المصرية للرى والصرف "منطقة أسوان" إحدى شركات وزارة الرى لـ"اليوم السابع" إن عملية تأهيل مصرف السيل هى عملية شاملة تشمل تأهيل المصرف ورفع كفاءته والحفاظ عليه من التلوث ومن المخلفات والقمامة وتجميل المنطقة المحيطة بالمصرف وتشمل إنشاء سور داخل قطاع المصرف من الناحيتين وإنشاء حوائط خرسانية للحفاظ على مصرف السيل.



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