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صور.. حريق ضخم فى مانشستر الكبرى ببريطانيا

الأربعاء، 27 فبراير 2019 02:31 ص
صور.. حريق ضخم فى مانشستر الكبرى ببريطانيا حريق
رويترز
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ذكرت شبكة سكاي نيوز أن حريقا ضخما نشب في سادلوورث مور بمنطقة مانشستر الكبرى في إنجلترا.

ولم تتوافر بعد تفاصيل أخرى.

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