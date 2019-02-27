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صور.. توافد المواطنين للتبرع بالدم مع أجل مصابى حادث محطة مصر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 08:45 م
صور.. توافد المواطنين للتبرع بالدم مع أجل مصابى حادث محطة مصر جانب من توافد المتبرعين
كتب أحمد حمادة
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وجه الفريق يونس المصرى وزير الطيران، الشكر لجميع المتبرعين بالدم لحادث محطة مصر من جميع الفئات والأعمار بقطاع الطيران، مؤكداً أن أصالة ومعدن المصريين يظهر وقت الشدائد والأزمات.

 

وكانت مستشفى مصر للطيران قد استقبل مساء اليوم، عددا كبيرا من العاملين بقطاع الطيران المدنى للتبرع بالدم لمصابى حادث محطة مصر، وبناء على توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، وجه الدكتور أشرف القاضى رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، فريق عمل من المستشفى لاستقبال المتبرعين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

 

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