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صور.. توافد أهالى ضحايا قطار محطة مصر على مشرحة زينهم لاستلام جثث ذويهم

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:48 م
صور.. توافد أهالى ضحايا قطار محطة مصر على مشرحة زينهم لاستلام جثث ذويهم قطار محطة مصر
كتبت أمنية الموجى - هدى أبو بكر
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توافد منذ قليل، عدد من أهالي ضحايا حادث قطار "محطة مصر" الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، إلي مقر مصلحة الطب الشرعي بزينهم، للإستعلام عن مكان جثامين ذويهم، تمهيدا لاستلامها عقب انتهاء الاجراءات.
 
 
وأعلنت وزارة الصحة في بيانها عن وفاة 20 مواطنا وإصابة 40 آخرين فى حادث قطار " محطة مصر".
 
 
ووجهت وزيرة الصحة، بنقل كافة المصابين إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما مستشفيات إخلاء يتوافر بهما كافة الإمكانيات والتخصصات الطبية، مشيرة إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع 30 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى أقرب مستشفيات وهى الهلال، وشبرا السكة الحديد، كمستشفيات إخلاء.
 
 
وأشارت زايد، إلى أن حالات المصابين مابين بسيطة إلى متوسطة، وهناك عدد من الحالات دقيقة واغلبها كسور وحروق، مؤكدة على أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
 
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