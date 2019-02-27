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صور.. بوتين يلتقى نتنياهو فى الكرملين

الأربعاء، 27 فبراير 2019 03:51 م
صور.. بوتين يلتقى نتنياهو فى الكرملين جانب من اللقاء بين بوتين ونتنياهو
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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إلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالكرملين، فى أول لقاء يجمعهما منذ التوتر بين البلدين على خلفية سقوط طائرة روسية فى سوريا قبل عدة أشهر، وهو الحادث الذى ألقت فيه موسكو باللوم على إسرائيل.

الرئيس الروسى يتحدث إلى نتنياهو
الرئيس الروسى يتحدث إلى نتنياهو

ويأتى اللقاء بين الجانبين فى ظل خلافات متنامية بين الجانبين حول الوضع فى سوريا، فى ضوء الرفض الإسرائيلى للوجود الإيرانى، خاصة فى منطقة الجولان الحدودية.

بوتين يرحب بنتنياهو فى الكرملين
بوتين يرحب بنتنياهو فى الكرملين
بوتين يصافح نتنياهو
بوتين يصافح نتنياهو
بوتين يصافح نظيره الإسرائيلى
بوتين يصافح نظيره الإسرائيلى
جانب من الجلسة التى جمعت بوتين بوفد نتنياهو
جانب من الجلسة التى جمعت بوتين بوفد نتنياهو
مصافحة بين بوتين ونتنياهو
مصافحة بين بوتين ونتنياهو
نتنياهو متحدثا خلال لقاءه مع بوتين
نتنياهو متحدثا خلال لقاءه مع بوتين
نتنياهو وبوتين
نتنياهو وبوتين

 


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