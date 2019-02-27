صور.. بوتين يلتقى نتنياهو فى الكرملين

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

إلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالكرملين، فى أول لقاء يجمعهما منذ التوتر بين البلدين على خلفية سقوط طائرة روسية فى سوريا قبل عدة أشهر، وهو الحادث الذى ألقت فيه موسكو باللوم على إسرائيل.



الرئيس الروسى يتحدث إلى نتنياهو

ويأتى اللقاء بين الجانبين فى ظل خلافات متنامية بين الجانبين حول الوضع فى سوريا، فى ضوء الرفض الإسرائيلى للوجود الإيرانى، خاصة فى منطقة الجولان الحدودية.



بوتين يرحب بنتنياهو فى الكرملين



بوتين يصافح نتنياهو



بوتين يصافح نظيره الإسرائيلى



جانب من الجلسة التى جمعت بوتين بوفد نتنياهو



مصافحة بين بوتين ونتنياهو



نتنياهو متحدثا خلال لقاءه مع بوتين